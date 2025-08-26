10Âå¤Î½÷À­¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²£¼ê»Ô¤Ë½»¤à77ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£¼ê»ÔÂçÂô¤Ë½»¤àÇÀ¶È¡¢¾®¾¾¾¼°ìÍÆµ¿¼Ô77ºÐ¤Ç¤¹¡£²£¼ê·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î16Æü¡¢²£¼ê»ÔÆâ¤Ç10Âå¤Î½÷À­¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­ËÜ¿Í¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢26Æü¾®¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤ò