µÛ¿å¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¡×¤«¤éÂÔË¾¤Î¥·¥çー¥Ä¥¿¥¤¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é µÛ¿å¥·¥çー¥Ä¡×¤Ï¡¢¥º¥ì¤ä¥â¥ì¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¼Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¡£µÛ¼ýÎÏ¤È¾Ã½­µ¡Ç½¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤äÄ¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤½÷À­¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ ¥º¥ì¡¦