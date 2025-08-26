ÀçËÌ»Ô¤Ç¤Ï26ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢°ì»þÅª¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¼¯»Ô¤Ç¤Ï26Æü¸á¸å5»þÁ°¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë¡¢8·î¤Î´ÑÂ¬µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë48.5¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿27Æü¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤ÎÄÌ²á¤ËÈ¼¤¤¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£27Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç50¥ß¥ê¡£27ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç150¥ß¥ê¤È