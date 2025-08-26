19Æü¤«¤é¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤ÎÈï³²¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬¸©µÄ²ñ¤ËÊó¹ð¤·¡¢²þ¤á¤Æ¹ñ¤Ë·ã¿ÓºÒ³²¤Ø¤Î»ØÄê¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢26Æü³«¤«¤ì¤¿¸©µÄ²ñ¤Î¸©À¯¶¨µÄ²ñ¤Ç¡¢º£²ó¤Îµ­Ï¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î19Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Ç¤Ï¡¢ÀçËÌ»Ô¤äÇ½Âå»Ô¤Ê¤É¤Ç½»Âð¤ÎÈ¾²õ¡¢¾²¾å¡¦¾²²¼¿»¿å¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ82Åï¤Ç¡¢¤Þ¤¿28¤Î»ö¶È½ê¤Ç¿»¿å¤äµ¡³£ÀßÈ÷¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º´Ø·¸¤ÎÈï³²³Û¤Ï26Æü¸áÁ°10»þ»þÅÀ¤ÇÌó