ÈïºÒÃÏ¤Ë¤ÏÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Æþ¤êÉüµì¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¹­¤¬¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¤È26Æü¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¸²Â¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×½»Ì±¡Ö¤³¤ó¤Ê½ë¤¤¤È¤­¤Ë¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×ÀçËÌ»Ô½Ð¿ÈÅÄ¸ýÀ®³èÁª¼ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ã¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×½»Ì±¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ