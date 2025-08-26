Ê¡²¬¸©·Ù½ÕÆü½ð¤Ï26Æü¡¢½ÕÆü»ÔÅ·¿À»³6ÃúÌÜ11ÈÖÃÏÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÆ±Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃË¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¥«¥´¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÏÃæ¹âÀ¸É÷¡¢º°¿§È¾Âµ¡¢º°¿§È¾¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¡£