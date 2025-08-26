TWICEのメンバーとして活躍するMINAが表紙を飾る『ヌメロ・トウキョウ（Numéro TOKYO）』10月号通常版（扶桑社）が8月28日に発売される。 【写真】TWICE・MINA、ボディラインが際立つドレスなどを着用したカットを見る 『ヌメロ・トウキョウ』10月号のテーマは「新時代の淑女になりたい」。今号では2025年1月にフェンディのブランドアンバサダーに就任したMINAが通常版の表紙・誌面に登場する。