´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥É¥¢¡Ê£Á£Ä£Ï£Ò¡ËÁ°ÂåÉ½¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤¬¡¢¼«¿È¤òÈðëîÃæ½ý¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈºîÀ®¼Ô¤¿¤Á¤òÁê¼ê¼è¤êÄóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ç¡¢°ìÉô¾¡ÁÊÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤È£²£¶Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤ÏºòÇ¯£´·î¡¢£È£Ù£Â£Å¤È¤Î·Ð±Ä¸¢Áè¤¤¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢µÞÁý¤·¤¿ÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤ÎÆü¡¢¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏÊýºÛ