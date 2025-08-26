ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËëÆâ¡¦¶×¾¡Êö¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤¬26Æü¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤â¤¦26ºÐ¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶­¤òÅÇÏª¡£26ºÐ¤ÎÀÀ¤¤¤òÌä¤ï¤ì¡Ö25ºÐ¤è¤ê¤âÈôÌö¤Ç¤­¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·è°Õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£º®Àï¤Î½ªÈ×¤Ç²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡¢Ê¿Ëë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤ò·âÇË¤·¤¿¾×·â¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½êÀ©ÇÆ¤«¤éÌó1¥«·î¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²Æ½ä¶È¤¬Ì¾¸Å²°»Ô¶á¹Ù¤Î´¢Ã«»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤­¤ÊÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤¿¡£·Î¸Å¸å¤Ë