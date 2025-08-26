¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡¼0¥ì¥Ã¥º¡Ê8·î25Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ì¤¾¥á¥¸¥ã¡¼¡ª¤Ê¡È¿À¥­¥ã¥Ã¥Á¡É¤Î½Ö´Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç3²óÎ¢¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÄ¶Àä¹¥¼é¡É¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ËÜµòÃÏ¤¬¤É¤è¤á¤­¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¡¢ÂçÃ«¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¡¢Â³¤¯2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤Î