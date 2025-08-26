¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ò·È¤¨¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£ºòµ¨ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤À¼Ô¤ÏÉü³è¤ò´ü¤·¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¼Ô¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤ë¡£Æ²°ÂÎ§¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£º£²Æ¡¢3¥·¡¼¥º¥ó²á¤´¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤éºòµ¨¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¶¯¹ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¡£DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤ÎFV¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹Àï¤ÇÁá¤¯¤â2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£Æ²°ÂÎ§¤Ï³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ