´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡ÙÂè10ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²ÝÂê¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÁ´À¹´ü¡Ê²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤â¡Ë¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁíÀª30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡ÖB:GINNER¡×¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£ºÇ¿·K-POP¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢30¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÈNEXT¥¢¥¤¥É¥ë