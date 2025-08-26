±þÊçÁí¿ô2,826¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡×¤òÈ¯É½¡ª±É¤¨¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î±Ê²¬¤æ¤­¤Í¤Ë·èÄê¡ª ³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡×¤Î³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤Û¤«¡¢¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ º¸¤«¤é½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§¹¾²¼ ÚçÍü¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÂÀÅÄ ¤·¤º¤¯¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§±Ê²¬ ¤æ¤­¤Í¡¢¥ß¥¹¥ä¥ó¥°