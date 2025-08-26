¥É¥ë±ß£±£´£·¡¥£µ£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í±ß£±£·£±¡¥£´£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤ª¤è¤Ó¥¯¥í¥¹±ß¤Ï¤ä¤ä¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê©À¯¶ÉÉÔ°Â¤ò¼õ¤±¤Æ²¤½£³ô¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÊ©£Ã£Á£Ã»Ø¿ô¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤Î±ß¹â°µÎÏ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥æー¥í°Â¤ÎÆ°¤­¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥æー¥í±ß¤Ï172.00ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢Â­¸µ¤Ç¤Ï171.30Âæ¤Ø¤È²¼²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤â199±ßÂæ¤«¤é¤Ï¾å