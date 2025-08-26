カプコンは、『モンスターハンターワイルズ』にて、世界的ギターブランド「Fender®」とのコラボイベントクエスト「碧落に咆を奏でたり」を8月27日に配信を実施する。 【画像】リオレウスを前に「テレキャスター」を構えるハンター イベントクエストをクリア（初回クリア）することで、「Fender® Rathalos Telecaster®」のコラボジェスチャーを入手可能だ。このジェスチ