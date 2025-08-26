¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌ¾¶Ê¡×¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë £¹·î£²ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡Ê¸á¸å7»þ57Ê¬¡Á¡Ë¤Ï¡Ö°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌ¾¶Ê¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£Ëë³«¤­¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ÎÉÛ»ÜÌÀ¤¬ÂåÉ½¶Ê¡Ö°¦¤ÏÉÔ»àÄ»¡×¤ò¡¢Â³¤¤¤Æ°¼¹á¤¬2014Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤Ë¤¸¤¤¤í¡×¤ò²Î¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£µÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî»ì²È¡¦¤Ê¤«¤Ë¤·Îé¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤Ê¤«¤Ë¤·¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌ¾¶Ê¡×¤òÆÏ¤±