ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Ï26Æü¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ê18¡Á24Æü¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Ç8402¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¡¢»³·Á¡¢ÀéÍÕ¡¢Ä¹Ìî¤Î4Æ»¸©¤Ç·×6¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£3½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ê½Å¾É¤Ï183¿Í¡¢Ã»´ü¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤ÊÃæÅù¾É¤Ï2771¿Í¤À¤Ã¤¿¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬4219¿Í¤ÈÁ´ÂÎ¤Î50.2¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢Åìµþ¤¬1014¿Í¤ÇºÇÂ¿¡£ºë¶Ì612¿Í¡¢°¦ÃÎ595¿Í¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¾ÃËÉÄ£¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤Î³ÎÄê