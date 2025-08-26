B¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ï³«Ëë¤Þ¤ÇÌó1¤«·î¤òÁ°¤Ë¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ÇÄ´À°¤ò»Ï¤á¤ë¡£B1¥¯¥é¥ÖÂÐB3¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÐÀï¤Ê¤É¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÆÃ¤Ë³¤³°¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤âÂ¿¤¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½³ÈÂç¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ 9·î12Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢NBL¤Ç10²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢