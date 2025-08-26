¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈþ´é´ï¤Þ¤Ç¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢²ÈÅÅ»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª Çä¤ì¶Ú¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÀìÌç²È¤¬¤¦¤Ê¤ë¡ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°ÇäÉ¬»ê¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿·´¶³Ð²ÈÅÅ¤Þ¤Ç¨¡¨¡²ÈÅÅ²¦¡¦ÃæÂ¼¹ä¤µ¤ó¤é4¿Í¤Î¥×¥í¤¬Å°Äì²òÀâ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÂæ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ú»ä¤¿¤Á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û¢£²ÈÅÅ²¦¡¦ÃæÂ¼ ¹ä¤µ¤óÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¶ÐÌ³¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ÈÅÅÄÌÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡Îò¤¢