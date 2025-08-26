¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï2Éô¹ß³Ê¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¤Ï½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î26Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤­¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯6·î¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À1ÉôAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤¿¿û¸¶¡£2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦