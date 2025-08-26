EXILE¤Î¸µ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤È°¦Â©¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÏ¢Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÌÚ¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤Èµ­Ç°¼Ì¿¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖKEILLY¿Í¸«ÃÎ¤êÈ¯´ø¡×¤È¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¤ÈÂè4»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡¼