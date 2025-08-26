¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹­Åç-µð¿Í(26Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÏÁ°²ó¤ÎDeNAÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤ò2ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤Î8¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤Ç4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¹­Åç¤Î¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤Ï4·î12Æü°ÊÍè¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï9²ó123µå¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¡¢Èï°ÂÂÇ8¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢»Íµå3¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹¤â