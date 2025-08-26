25Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤Î¼çºÅ»î¹ç¤ò¡ÖÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Çー¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ 2025Ç¯9·î15Æü¤Î14»þ¤«¤éµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º vs Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡ÖÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Çー¡×