¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤¬8·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£16ºÐ¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡ÖÀí¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î16ºÐÅö»þ¤Î»Ñ¢¡¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢16ºÐ¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤³¤ÎÆü¡¢¿ùËÜ¤Ï¡Ö16ºÐ¤Îº¢¡ÄÌÌ±Æ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Ø¥¢¤Ç¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹Åö»þ¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£±Ô¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î21Æü¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¡ô´ÔÎñ¡×¤Èµ­¤·¤Æ