Ê·°Ïµ¤¤âÈ´·²¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥óSpot.1¡Ú¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡Û¡ÈÂç¿Í¤Î±£¤ì²È¡É¤Ê²°¾åÄí±à¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò¡Ö¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡×¤ÎÆî´Û²°¾åÄí±à¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢9³¬¤Î¥°¥ê¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTHE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Ãº²Ð¤Î¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥­¤ä·Ü¤â¤âÆù¤Î¥í¡¼¥¹¥È¡¢¥Ö¥é