¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï26Æü¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤éÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤¬´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¤¢¤¿¤ë2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢Íè²Æ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿û¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±ü»û¹¯É§»á¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¸½¡§¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë