ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢½êÂô»Ô¶¹»³¥±µÖ¤Ç¡¢°åÎÅÍÑ¤Î·×Â¬´ï¶ñ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤Æ1³¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÃËÀ­½¾¶È°÷2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É24Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î½»Âð¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ½»Ì±¡§¤¹¤´¤¤ÇúÈ¯