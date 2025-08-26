26Æü¸áÁ°¡¢ÈøÆ»»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¸¶ÉÕ¤­¥Ð¥¤¥¯¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¸¶ÉÕ¤­¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈøÆ»»ÔÅìÈøÆ»¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢Æî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬º¸ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¤­¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¡Ê85¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì