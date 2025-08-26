°¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô¤Ç2025Ç¯7·î¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¾Æî»Ô¤ÎÌ¾Å´¸¤»³Àþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç7·î26Æü¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ(Åö»þ14)¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Ø¹»¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤Ç¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÍ­Ìµ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ëÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Î³«ºÅ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿