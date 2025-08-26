Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Ï26Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦ÉÍ¾¾¡Ù¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÃêÁª¿½¹þ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥àÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Õºá¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌý°æÈô¹Ô»Î¤¬±§Ãè¤«¤é»£±Æ¡Ä¶Ã¤­¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡Ø²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦ÉÍ¾¾¡Ù¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ëÉÍ¾¾»Ô¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡£9·î26Æü¤ËEXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç³«ºÅ¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ°¦Èþ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡¢²»³Ú·ÏYouTuber¡¦