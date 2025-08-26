¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄ¹Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î»ý¤Á¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£iPhone¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯¤Î»ÈÍÑ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬Îô²½¤·¡¢½¼ÅÅ¤¬Áá¤¯ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£iPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬1Æü»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤­¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤â¤·»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¸ò´¹¤ä¿·¤·¤¤µ¡¼ï¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜµ­