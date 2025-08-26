¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤·¡¢»³²¼Èþ·î¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¤è¤ê¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬±é¤¸¤ëÄ¶¾ï¸½¾ÝÀìÌç²È¡¦ËÌÅÍÁí°ìÏº¤Î¿·¥«¥Ã¥È¤È¡¢µÜ´Ü¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤òÀä»¿¤¹¤ë¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ·¼°¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¦¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢ËÌÅÍÌò¤ÇÂ¸ºß´¶Êü¤Ä¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈËÜºî¤Ï¡¢¸¶¹À¤Ë¤è¤ëÂè40²ó²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡õ¥Û¥é¡¼Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÄ¶¹âÂ®¡ª»²¶Ð¸òÂå¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡Ø¶õÈô¤Ö¥¿