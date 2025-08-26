26Æü¤Î¸©Æâ¤âÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾åÅÄ¤Ç36.6ÅÙ¤Ê¤É¡Ö4¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¡×¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ»Ô¤ÎÃæÄ®ÄÌ¤ê¤Ç¤ÏÂÇ¤Á¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Á¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤ËÎÃ¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Æü¤â¶¯¤¤Æüº¹¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾ËÜ»Ô¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¡Ö34.4ÅÙ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ë²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ëÃæÄ®ÄÌ¤ê¤Ç¤ÏÆü»±¤òº¹¤·¤ÆÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°æ¸Í¿å¤¬°û¤á¤ë¾ì½ê¡£¿åÅû¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¼ê¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢