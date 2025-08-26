テレビ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）の世界観を堪能できるイベント「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」が、8月27日（水）〜9月8日（月）の期間、神奈川・横浜市にある横浜郄島屋8階催会場で開催される。【写真】お寿司も登場！イートインは5店舗がラインナップ■コラボご当地銘菓も登場今回開催される「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」は、総勢約50店舗が出店し、北海道から沖縄まで、番組