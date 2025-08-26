TBS¤Ï26Æü¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÍèÇ¯3·î³«ºÅ¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£TBS¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Åª´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌµÎÁ¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÇÃæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤­¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß»ö¼Â´Ø·¸¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Netflix