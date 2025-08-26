¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Î£Ï£Î£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤¬£²£¶Æü¡¢¡Ö£²£°£²£µÇ¯¾Ð¤¦ÅìÂç¡¢³Ø¤ÖµÈËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÌ¡ºÍ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¡×¤Ë¹Ö»ÕÌò¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¤ÎÌ¡ºÍ¹ÖµÁ¤ò¼õ¹Ö¸å¡¢ÅìÂçÀ¸¤È¸½Ìò¤Î¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½ê£Î£Ó£ÃÀ¸¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¶¦Æ±¤Ç¥Í¥¿¤òºî¤ê¡¢ÈäÏª¤·¤¿¡££¶ÁÈ¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤¿ÀÐÅÄ¤ÏÀÐÅÄ¾Þ¤òÅìÂçÂç³Ø±¡À¸¤Îµ×ÊÝ½Õ´î¤µ¤ó¤È£Î£Ó£ÃÀ¸¤Î¤¿¤«¤¶¤ï¤Ë¤è¤ë¡Ö£Î£Å£Ï»ø¡×¤Ë¼øÍ¿¡£µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î²È¶È¤Ç¤¢¤ëÅáÃÃÌê²°¤òÀßÄê¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥È¤Ê²¼¥Í