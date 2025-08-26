£²£¶Æü¡¢»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë½¬¶áÊ¿¼çÀÊÉ×ºÊ¤È¥·¥Ï¥â¥Ë¹ñ²¦¡¢¥â¥Ë¥¯²¦ÂÀ¹¡¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«·ÉÊ¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î26Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È×ÅÎïÉ²¡Ê¤Û¤¦¡¦¤ì¤¤¤¨¤ó¡ËÉ×¿Í¤Ï26Æü¸áÁ°¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥·¥Ï¥â¥Ë¹ñ²¦¡¢¥â¥Ë¥¯²¦ÂÀ¹¡¤ÈËÌµþ¤ÎÃæÆî³¤¤Ç¿Æ¤·¤¯²ñ¸«¤·¤¿¡£