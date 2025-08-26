Åì¹­Åç»Ô¤Î¹­ÅçÂç³Ø¤Ë¤¢¤ëÌîµå¾ì¤Î²þ½¤¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢26Æü¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤ÏÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤ä¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÉô°÷¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éû³ØÄ¹¤Ë¤è¤ë»Ïµå¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢8¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¹©»ö¤Î´°Î»¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó1²¯5000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿²þ½¤¤Ë¤è¤êËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤ä¥é¥Ðー¥Õ¥§¥ó¥¹¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´À­¤ò½Å»ë¤·¤¿µå¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£¹­ÅçÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉôÂ¼¾åÂçµ®¼ç¾­¡Ö³°Ìî¤Î¼Ç¤òÄ¥¤êÂØ¤¨