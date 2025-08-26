千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。8月24日（日）放送の同番組では、“予知夢”を語る企画にもかかわらず…みなみかわが“事実ベース”の暴露をする場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は芸人たちが見た“予知夢”を語り、未来を予言する企画「私たちが見た未来」を実施した。みなみかわ、ビスケットブラザーズ、レインボーのジャンボたかお、ラランドのニシダの4組が集結し、未来で起