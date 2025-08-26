²¬»³¸©ºÇÇ¯¾¯ËÉºÒ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÅìÐÞºÈ¤µ¤ó¡Ê10¡Ë ÈþºéÄ®Äó¶¡ ËÉºÒ¤ÎÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡ÖËÉºÒ»Î¡×¡£²¬»³¸©ÈþºéÄ®¤Î¾®³Ø5Ç¯À¸¤¬¸©ÆâºÇÇ¯¾¯¤ÇËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºô¸¶³Ø±à5Ç¯À¸¤Î°ÂÅìÐÞºÈ¤µ¤ó¡Ê10¡Ë¤Ç¤¹¡£ °ÂÅì¤µ¤ó¤¬ËÉºÒ»Î¤ò»Ö¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢4Ç¯À¸¤ÎÁí¹ç³Ø½¬¤Î¼ø¶È¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤¬ÄÅÇÈ¤«¤é¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤Û¤«¤Î»ùÆ¸¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¼«