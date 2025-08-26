不二家洋菓子店は、日頃の感謝を込めて“秋の味覚”を楽しむスイーツフェアを開催する。2025年9月12日から14日までの3日間限定で「マロンモンブラン」半額セールを実施し、通常価格税込577円のところ、税込288円で提供する。また、秋の洋菓子新商品を、9月5日から順次発売する。〈「マロンモンブラン」半額セール〉「マロンモンブラン」は、ふんわりとした食感のスポンジに軽めのカスタードクリームを合わせ、乳味豊かなシャンテリ