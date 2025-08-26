¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸üÏ«¾Ê¡Ö·ò¹¯Áý¿ÊÉáµÚ·î´Ö¡×µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡Ö¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ø·ò¹¯¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤¿¤êÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ò¡Ö¸÷±É¡×¤È´î¤ó¤À¡£¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ70¡ó¤¯¤é¤¤¤ÏËèÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¿©¤â