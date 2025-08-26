¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à ¾øµ¤¤á¤°¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×²Ö²¦¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥·¥ã¡¼¥×¥È¥Ã¥×ÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à ¾øµ¤¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò²þÎÉ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à ¾øµ¤¤á¤°¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò¡¢8·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾øµ¤¤á¤°¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢