º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ü¥«¥íP¡¦¹õß·¥Þ¥É¥«¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖÈ¾²ÆÀ¸¡×¡£Ê¸¡¿Â¼¾åÎïÆà﻿﻿﻿¥ê¥ê¡¼¥¹¥«¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤À¶ÎÃ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤ËÂ³¤­¡¢½é²»¥ß¥¯¤¬Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë·Ú²÷¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¤Î¤ÏÙ³¾ðÅª¤Ê¾ð·Ê¤È¡¢Ù³¾ð¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Îºòº£¤Î¹ó½ë¡£·î¿¹¿åµ®¤ÎÉÁ¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¶õ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°Æü¸÷¤Î¶¯¤µ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§Ä´¡£»Ä¶Á¤Î¤Ê¤¤¸°È×¤Î²»¿§¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÀÍÛ¤Î¶¯¤µ¤ò»×¤ï¤»