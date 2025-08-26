»Å»ö¤¬Áá¤¯Äê»þ¤Çµ¢¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£¡Ø¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¡ª »Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ê½Ð¤¹»þ´Ö½Ñ¤Î¤­¤Û¤ó¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¤ò´Æ½¤¤·¤¿Ê¿ÌîÍ§Ï¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£½çÈÖ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¿¥¹¥¯¤ò¤É¤¦À°Íý¤¹¤ë¤«¤Ë¸°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Peshkova¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Peshkova¢£Í¥Àè½ç°Ì¤è¤ê¤â¡Ö´ü¸Â¡×¤ò·è¤á¤ë