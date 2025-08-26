¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÏÈïÇú80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢ÀÞ¤êÄá¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ôー¥¹¥Üー¥ë¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢26Æü¤Ë¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¤ËÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¿¹粼¹À»Ê¤µ¤ó¤È¶á²ì¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÈïÇú80Ç¯¤ËÊ¿ÏÂ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À©ºî¤·¤¿¡Ö¥Ôー¥¹¥Üー¥ë¡×¤ÈÀé±©Äá¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ôー¥¹¥Üー¥ë¡×¤Ë¤Ï2500±©¤ÎÀÞ¤êÄá¤È¤È¤â¤Ë¥á¥Ã