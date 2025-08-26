¡Ö´¥ÅÄÄ¾ÇÅ¡×¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¾®ÀôÇÀÁê¡Êº¸¡Ë¡á7·î¡¢ºë¶Ì¸©¿ù¸ÍÄ®ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá°Æ¤¬26Æü¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£Áí³Û¤Ï25Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤ÈÈæ¤Ù¤Æ17.1¡óÁý¤Î2Ãû6588²¯±ß¤È¤¹¤ë¡£¼ûÍ×¤Î¸«¸í¤ê¤Ë¤è¤ê¥³¥áÉÔÂ­¤È²Á³Ê¹âÆ­¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡ÖÊÆ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿Áý»º¼Â¸½Í½»»¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¶¡µëÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤òÂ¥¤¹¡£¿·¤¿¤ÊºÏÇÝË¡¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¤Î²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¹â²¹¤Ë¶¯¤¯¼ý³ÏÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¿·ÉÊ¼ï¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£´¥¤¤