¿¼Ìë¤Î²ÐºÒ¤Ç¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ÐÄ¾¸å¤Î¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤Î²°º¬¤«¤é·ã¤·¤¤±ê¤¬Ê®¤­¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£25Æü¸á¸å11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬¡¦»åÅç»Ô¤Ç¡Ö½»Âð¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ­¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¡¢Ìó1»þ´Ö20Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë¤Ï73ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤È40Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢Éã¿Æ¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤Æ