SF9¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥í¥¦¥ó¤ÎÆþÂâÆü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥¦¥ó¡¢ÆþÂâ¹µ¤¨È±Äæ?!½êÂ°»öÌ³½êFNC¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï8·î26Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅö½é7·î21Æü¤ËÆþÂâÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥í¥¦¥ó¤Ï¡¢Æþ±ÄÈ½Äê¸¡ºº¤ÇºÆ¸¡ºº¡Ê7µé¡ËÈ½Äê¤ò¼õ¤±¡¢8·î½é½Ü¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ÌòÈ½Äê¤ò¼õ¤±¡¢10·î27Æü¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆþÂâÅöÆü¤Ï¸½¾ì¤Îº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤