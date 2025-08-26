ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï8·î26Æü ¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô9¿Í¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô2¿Í¤ò´Þ¤àÃË½÷·×17¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÙ»Î»Ô¾ÃËÉËÜÉô´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ²á¤®¤Ë¡¢80Âå¤Î½÷À­¤¬¼«Âð¤Î¥Ù¥Ã¥É²£¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òË¬¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬È¯¸«¤·µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¾ã³²¤Î½Å¾É¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¸©Æâ¤Ç5¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢11¿Í¤¬·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£